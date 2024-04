Giallorossi rimontati. Finisce 2-2 contro il Pisa

Serie B

PISA I giallorossi sprecano una grande occasione e rimediano solo una parità. Due volte vanno in vantaggio contro il Pisa ma non riescono a fare bottino pieno, che si fanno rimontare rischiando anche qualcosa sul finale. Alla fine finisce 2-2. Nerazzurri per una notte ottavi con 45 punti, giallorossi quinti con 57. Il Catanzaro passa in vantaggio grazie a un gol lampo dopo 30 secondi dal fischio d’inizio: corner dalla sinistra di Vandeputte e tiro al volo di Pontisso che segna il suo primo gol nel campionato. Il Pisa reagisce con il piglio giusto e crea tante occasioni colpendo una traversa all’inizio del secondo tempo con Bonfanti, poi Marin spreca una grande occasione calciando su Fulignati.

Dopo tante occasioni dei padroni di casa il Catanzaro raddoppia in contropiede con Ambrosino servito da Vandeputte. Il Pisa torna in corsa con il nuovo entrato Moreo, terza rete in campionato, che segna di testa su corner di Beruatto. Al 37′ pareggia Marin con un tiro deviato che inganna Fulignati.

Il tabellino

PISA ( 4-2-3-1): Nicola 6; Barbieri 6, Caracciolo 6, Canestrelli 6,5, Beruatto 7; Esteves 6 (35’st Toure 6), Marin 7 (39’st De Vitis 6); Arena 6,5 ​​(27’st M.Tramoni 6), Valoti 6 (27’st Mlakar 6), D’Alessandro 6,5; Bonfanti 6 (27’st Moreo 7). In panchina: Loria, Hermannsson, L.Tramoni, Torregrossa, Masucci, Calabresi, Piccinini. Allenatore: Aquilani 6,5.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati 7; Situm 5.5 (1’st Oliveri 6), Brighenti 6 (38’st Veroli 6), Antonini 6, Scognamillo 5.5; Sounas 6, Pontisso 6.5 (14’st Pompetti 6), Petriccione 6.5, Vandeputte 7; Biasci 6 (14’st Iemmello 6), Ambrosino 7 (30’st Brignola 6). In panchina: Sala, Borrelli, Verna, Krajnc, Veroli, Donnarumma. Allenatore: Vivarini 6,5.

ARBITRO: Gualtieri di Asti 5. RETI: 1’pt Pontisso, 18’st Ambrosino, 29’st Moreo, 37’st Marin.

NOTA: Spettatori 8.525. Ammoniti: Caracciolo, Pontisso, Valoti. Angoli: 8-3. Recupero: pt 1′; st 5′.