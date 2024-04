Occhiuto: «Qui c’è da rifare tutto, e tutto stiamo rifacendo dopo anni di mala gestione»

l’intervento

CATANZARO «Parliamoci chiaro: qui c’è da rifare tutto, e tutto stiamo rifacendo. Sulla sanità funziona poco o nulla. Le infrastrutture sono insufficienti, e tante ne vanno realizzate. Il turismo deve correre alla velocità della luce. Il lavoro deve generarsi e rigenerarsi per non far scappare i nostri ragazzi. Le imprese vanno incentivate. Gli investimenti vanno attratti con ogni mezzo. La natura è stata spesso bistrattata e violentata, intaccando la bellezza del territorio nel quale abbiamo la fortuna di vivere. Tutti temi complessi, ma che stiamo affrontando di petto, cercando di mettere ordine nel caos generato da anni di inerzia e di mala gestione. È facile? No. Assolutamente no. Ma io e la mia squadra ci stiamo impegnando su tutto. Su ogni dossier. Noi continuiamo a lavorare perché lo merita la Calabria. Perché lo meritano i calabresi». Lo scrive su facebook il presidente della Regione Roberto Occhiuto. Occhiuto, tra l’altro, lunedì prossimo, nella giornata che segna la metà della legislatura, terrà una conferenza stampa nella sede dell’aeroporto di Lamezia Terme per tracciare un bilancio dell’azione di governo. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato