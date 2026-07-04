Papa Leone XIV a Lampedusa attraversa da solo la Porta d’Europa

LA VISITA

Papa Leone XIV ha attraversato da solo la Porta d’Europa di Lampedusa, il monumento simbolo dedicato alla memoria dei migranti morti nel Mediterraneo. Un’immagine carica di significato, nel luogo che più di altri racconta il dramma delle traversate e delle vite spezzate in mare. La Porta d’Europa, alta circa cinque metri e realizzata in ceramica e ferro battuto, sorge all’estremità sud-orientale dell’isola, in località Cavallo Bianco, rivolta verso la Libia. Il Pontefice ha sostato per qualche istante guardando il mare, poi si è inerpicato a piedi su un tratto di scogliera. Durante il percorso, una folata di vento gli ha fatto volare la papalina, poi recuperata.

L’omaggio ai migranti al cimitero

Prima di raggiungere la Porta d’Europa, Papa Leone XIV aveva reso omaggio ai migranti al cimitero di Lampedusa. Il Pontefice ha deposto una corona di fiori nello spazio dedicato alle vittime delle migrazioni, si è inginocchiato per adagiarla a terra e ha osservato un momento di raccoglimento in silenzio e preghiera.

«Qui parlano i gesti»

Nel suo primo discorso a Lampedusa, rivolgendosi al sindaco e alla popolazione, il Papa ha spiegato il senso della visita. «Non sono venuto a fare discorsi, ma a celebrare l’eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi», ha detto. «Questo è un luogo in cui, più che le parole, parlano i gesti. Ma i gesti, per essere umani, hanno bisogno di un cuore», ha aggiunto il Pontefice, sottolineando il valore dell’assistenza, della condivisione e della presenza accanto a chi arriva sull’isola dopo il viaggio nel Mediterraneo.

Il legame con Papa Francesco

Papa Leone XIV ha poi richiamato il legame tra Lampedusa e il suo predecessore. «Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favaloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti», ha detto. Poi il messaggio alla popolazione dell’isola: «Il Papa vi è stato vicino in questo tempo per voi molto impegnativo. E oggi sono qui per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia».