Si perdono nella Sila, soccorsi quattro escursionisti

Il fatto

SAN GIOVANNI IN FIORE Rintracciati quattro escursionisti che si erano persi in Sila. I malcapitati – due coppie pugliesi – che, durante una escursione, iniziata alle ore 11 circa sull’altopiano silano nella zona boscata del Parco della Fossiata, avevano perso l’orientamento.

I vigili del fuoco – allertati dal Nue112 – hanno immediatamente attivato le operazioni di ricerca. Operazione che ha consentito al personale Tas (topografia applicata al soccorso) di riuscire nel tardo pomeriggio a rintracciare le celle telefoniche e localizzare i dispersi.

Il personale dei vigili del fuoco è così riuscito a raggiungere i malcapitati che sono stati accompagnati in una zona sicura. I quattro nonostante la disavventura sono risultati in buono stato di salute.