Cosenza Pallanuoto ko contro Bogliasco. Ora testa ai playout

A1 femminile

COSENZA Perde la Cosenza Pallanuoto in serie A1. La Olio di Calabria Igp, nell’ultima partita della stagione regolare, prima dei play out, sconfitta per 16-8 contro Bogliasco. 5-4, 4-4, 3-0, 4-0 i parziali. A segno per le calabresi Ermakova (3), Morrone e Mandelli (2), Malluzzo (1). A fine gara l’amarezza della giovane Carola Sesti: «Partita iniziata con i ritmi giusti ma che, poi, si è andata a spegnere per via anche delle nostre numerose assenze e di una panchina non troppo lunga. Peccato, per quanto in verità loro siano state sempre in vantaggio e brave. Il punteggio non rispecchia in pieno la partita ma tant’è. Siamo proiettate già nella seconda fase e da domani inizia una nuova importante fase della stagione», le sue parole.Arbitri della partita Andrea Baretta e Stefano ScappiniL’ambiente sportivo cosentino è pronto poi per gli eventuali play out con un vero e proprio mini campionato valevole per la salvezza e per mantenere la categoria. Il mister Francesco Fasanella, insieme ai dirigenti ed allo staff, ha cercato di tenere unita la squadra verso gli ultimi, importanti e fondamentali, passaggi sportivi. Cosenza deve rimanere nel massimo campionato della pallanuoto femminile. Dopo di che, la società è pronta a programmare una nuova stagione sportiva.

Risultati 18^ Giornata: Netafim Bogliasco 1951-Olio di Calabria IGP Cosenza 16-8 US L. Locatelli-Pallanuoto Trieste 7-12 Brizz Nuoto-Como Nuoto Recoaro 9-8 L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito PD 12-7 SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 8-9.

Classifica: L’Ekipe Orizzonte 51 punti; Padova 42; SIS Roma, Trieste, Rapallo 39; Netafim Bogliasco 17; Brizz 16; Cosenza 9; US L. Locatelli Genova 8; Como Recoaro 6.