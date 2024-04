Finale di stagione col botto per la Pirossigeno Cosenza, 6-1 sul parquet del Ciampino

futsal serie a

CIAMPINO La degna conclusione di una stagione da ricordare. La Pirossigeno Cosenza, alla prima esperienza in Serie A, mantiene la categoria e saluta i tifosi con una bella vittoria per 6-1 sul parquet del Ciampino. Altra doppietta per Titon, che raggiunge quota 15 gol in campionato. Di Pagliuso, Poti, Pelezinho e Felipinho le altre reti dei rossoblù contro l’unica dei padroni di casa siglata da Ferretti.

La prima occasione da annotare sul tabellino è di marca laziale. Palmegiani prova a trovare il secondo palo, provvidenziale l’opposizione di Scalambretti che devia in corner con il corpo. Col passare dei minuti la Pirossigeno cresce di intensità e al 4′ passa con il capitano di giornata Mario Pagliuso, molto freddo nel duello a tu per tu con il portiere di casa Casassa. All’ottavo sfiora il raddoppio Scalambretti. Arriva però il pareggio del Ciampino firmato da Ferretti. Spingono ancora i padroni di casa: bomba di Palmegiani, Del Ferraro ci mette la manona. Da una splendida triangolazione tra Felipinho e Titon nasce il nuovo vantaggio ospite. Quattordicesimo gol in campionato per il 91 rossoblù. Attentissimo in due occasioni Lambrè, a respingere le conclusioni a stretto giro di Ferretti e Freddy. Tutti coinvolti con un rapidissimo tocco a testa i cinque lupi in campo nella bellissima azione dalla quale scaturisce il 3-1 di Poti.

Superiorità Pirossigeno anche nel secondo tempo. Casassa nega la gioia della doppietta a Titon. Appuntamento solo rinviato di qualche minuto, quando al 10′ il brasiliano fulmina Casassa. Monologo Cosenza fino alla sirena: segnano Pelezinho e Felipinho, che colpisce anche un clamoroso palo. Il risultato finale di Ciampino-Pirossigeno Cosenza è 1-6.

