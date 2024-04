il corteo

TORINO Prenderà il via domani la riunione del G7 prevista alla reggia di Venaria. All’ordine del giorno nell’incontro tra i sette paesi più industrializzati energia e ambiente, con focus sulla protezione climatica. Sono iniziate in giornata le attese proteste degli ambientalisti, con un corte che ha bloccato il traffico per alcuni minuti. «Siamo qui non per dialogare ma per protestare per dire no al modello di sviluppo che ci vuole imporre il G7». Così i manifestanti dal megafono poco aver dato alle fiamme le gigantografie dei leader dei sette paesi più industrializzati. «Continueremo la nostra lotta per i nostri territori, per la libertà del popolo palestinese e di tutti i popoli oppressi, per un futuro degno di questo nome, per garantire una vita che non sia solo sopravvivenza».