Europee, anche i 5 Stelle trovano la quadra: con Tridico si candida il calabrese Belcastro

verso il voto

LAMEZIA TERME Giochi chiusi nel Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le candidature alle Europee. Si è conclusa la fase della selezione dei candidati da piazzare in lista effettuata sulla piattaforma pentastellata e riservata agli iscritti al M5S. Per quanto riguarda il collegio Sud sono due i calabresi in lista: l’economista Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps, praticamente “imposto” dal leader Giuseppe Conte quale capolista, e Giuseppe Nunziato Belcastro, classe 1966, consigliere comunale a Marina di Gioiosa Jonica. Il nome di Belcastro era tra i calabresi che avevano proposto l’autocandidatura nelle scorse settimane, in totale 12, tra cui l’ex deputato Alessandro Melicchio, poi diventati tre dopo la prima selezione. Per il resto, nella lista del M5S per il collegio Sud ci sono 7 candidati espressione della Campania, 6 espressione della Puglia, 2 dall’Abruzzo e uno dal Molise. Tra i candidati più conosciuti i docente universitario Maurizio Sibilio, anche lui proposto direttamente da Conte, l’europarlamentare uscente Mario Furore le ex parlamentari Valentina Palmisano, Francesca Anna Ruggiero, Gaia Silvestri e Maria Anna Labarile. La lista è ancora da considerare provvisoria. (c. a.)

Giuseppe Nunziato Belcastro

EUROPEE-LISTA E CANDIDATI M5S NEL COLLEGIO SUD

Tridico Pasquale

Palmisano Valentina

Furore Mario

Sibilio Maurizio

Sarno Maura

Della Valle Danilo

De Vita Laura

Corneli Valentina

Silvestri Gaia

Stella Fabio

Mancino Lelio

Belcastro Giuseppe Nunziato

Ruggiero Francesca Anna

Gaudiano Felicia

Coppola Annunziata

Labarile Maria Anna

Di Palma Riccardo

Incampo Vincenzo

