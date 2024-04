Noi Moderati, si profila il ritiro della candidatura di Galati nella lista di Forza Italia

verso il voto

LAMEZIA TERME Dietrofront. Si profila il ritiro della candidatura alle elezioni europee di Pino Galati, più volte parlamentare e più volte esponente di governo con il centrodestra. Nei giorni scorsi Galati era stato indicato in corsa alle elezioni dell’8 e 9 giugno nella lista di Forza Italia in quota “Noi Moderati”, il partito guidato da Maurizio Lupi che ha siglato un accordo politico con gli azzurri di Antonio Tajani, ma negli ultimi giorni questa possibilità sarebbe di fatto tramontata per diverse ragioni. A quanto risulta da fonti qualificate, alla base della decisione di Galati di non candidarsi alle Europee l’assenza di alcune condizioni politiche, anzitutto la difficoltà a cimentarsi in pochissimo tempo una campagna elettorale come quella comunitaria che richiede un notevole sforzo di carattere anche organizzativo. Secondo i “bene informati”, non avrebbe “aiutato” nemmeno la scelta di Forza Italia Calabria di mettere in lista la vicepresidente della Regione Giusi Princi, la cui candidatura in effetti comprimerebbe gli spazi di manovra per la componente lupiana. Noi Moderati starebbe pensando di indicare un altro nome da inserire nella lista di Forza Italia, fermo restando che il partito di Lupi – come dichiarato da uno dei suoi big, Saverio Romano, nei giorni scorsi – darà sicuramente un sostegno alla candidatura di Tajani, che sarà capolista anche nel collegio Sud. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato