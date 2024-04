Cosenza, donna investita in pieno centro con il figlio sulle strisce: traffico in tilt

cronaca

COSENZA Paura all’uscita di scuola: una Mercedes classe A guidata da una anziana signora ha investito, intorno alle 13.30, una mamma che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con il figlio, all’inizio di via Alimena appena dopo piazza Bilotti. Traffico in tilt e fortunatamente solo qualche escoriazione per il bimbo, che frequenta la prima elementare nella vicina scuola Plastina Pizzuti: dalle testimonianze dei presenti la donna sarebbe riuscita in tempo a metterlo in salvo, venendo poi colpita di striscio dal mezzo. Non è la prima volta che accade un episodio simile in questo punto: la strada, benché centralissima, è a scorrimento veloce per la sua stessa conformazione (tre corsie con un solo dissuasore per l’attraversamento) e soprattutto per l’assenza di dossi. (euf)