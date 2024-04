Tassisti in rivolta, dichiarato lo stato di agitazione

l’affondo

ROMA E’ «inaccettabile l’intervento del Ministro Urso su materie che dovrebbero essere di competenza in primis del Ministero dei Trasporti». Lo scrive l’organizzazione sindacale Or.S.A. Trasporti che «chiede trasparenza e lealtà con la necessaria convocazione da parte del Ministero in merito alla definitiva discussione dei decreti attuativi e nel contempo proclama stato di agitazione del settore taxi». Il sindacato denuncia l’assenza, «ormai da troppo tempo, di concrete risposte da parte del Ministero dei Trasporti in materia di decreti attuativi, in attesa della definitiva convocazione per la conclusione dell’ iter di presentazione degli stessi da parte del Ministro Salvini, dobbiamo constatare che il silenzio stranamente riecheggia nelle nostre esperienze e non sembrerebbe altro che un presagio che va a scontrarsi con promesse elettorali avvenute poco più di un annetto fa». Il sindacato Orsa segnala poi un incontro tra il Vice Presidente di Uber e il Presidente della Regione Calabria Occhiuto che «fa passare il tutto come il benvenuto alla multinazionale californiana nella sua Regione. Ovviamente la scena per noi appare come la rivisitazione di quello che è successo due anni prima quando il Presidente del consiglio Draghi ricevette il CEO di Uber» scrive il sindacato che parla di «uno schiaffo in pieno volto da parte di un ministro che dovrebbe tutelare ciò che è prodotto nella nostra nazione ed invece guarda caso alimenta nella stessa maniera di come ha tentato sia Monti che Draghi l’entrata nel nostro settore di multinazionali che cercano da tempo di monopolizzare il settore taxi nel nostro paese».