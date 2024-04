Il Presidente Sergio Mattarella nello stabilimento Assolac Granarolo a Castrovillari – VIDEO

la visita del capo dello stato

CASTROVILLARI Dopo la visita alla Gias di Mongrassano, il presidente della Repubblica Sergio Matatrella raggiunge Castrovillari per incontrare i vertici aziendali di Assolac/Granarolo, la cooperativa leader in Calabria per la raccolta e commercializzazione del latte vaccino. Nella fitta agenda di appuntamenti e con una tabella di marcia serratissima, Mattarella raggiunge uno delle imprese che rappresentano l’eccellenza del Distretto Agroalimentare del cosentino, un ambito territoriale che si estende dall’area industriale della città raggiungendo l’immenso campus dell’Università della Calabria, allargandosi nell’area produttiva di Mongrassano fino a coprire tutti i comuni della Sibaritide. Lo stabilimento Granarolo della città del Pollino è un’eccellenza nel settore caseario. Qui si producono formaggi di alta qualità da generazioni, utilizzando solo latte fresco proveniente da allevamenti locali certificati. Lo stabilimento lavora 45 milioni di litri di latte, proveniente per il 95% da allevatori calabresi e per il restante 5% da allevatori pugliesi.

L’abbraccio simbolico di Mattarella

Un abbraccio simbolico, quello rivolto dal Presidente che sigla un patto d’amore con la Calabria, ma è anche uno sprone per la città di Castrovillari. Come accaduto a Mongrassano, il Capo dello Stato viene accolto e invitato ad effettuare una breve visita dello stabilimento, che anticipa l’inizio della cerimonia ufficiale per festa del lavoro e dei lavoratori, all’interno degli spazi aziendali.

Le celebrazioni della festa dei lavoratori

Con un giorno di anticipo rispetto al primo maggio, il presidente della Repubblica partecipa alle celebrazioni della festa dei lavoratori. (f.benincasa@corrierecal.it)

(In aggiornamento)

