Mattarella oggi in Calabria, per il presidente della Repubblica una fitta tabella di marcia

VERSO LA FESTA DEL LAVORO

LAMEZIA TERME Un segnale di attenzione per la Calabria delle “eccellenze”, per la Calabria produttiva e innovativa. E’ quello che suggellerà oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che farà tappa nella nostra regione, in particolare nella provincia di Cosenza, per toccare con mano alcune realtà imprenditoriali particolarmente esemplari di una terra che vuole riscattarsi. Rigido, come del resto è normale, il protocollo del tour di Mattarella, tour suddiviso in due tappe, entrambe nella mattinata. Il presidente della Repubblica anzitutto sarà a Mongrassano, che raggiungerà in elicottero, per visitare l’azienda Gias: qui ad accoglierlo le autorità (prefetto di Cosenza, presidente della Regione, presidente della Provincia di Cosenza e sindaco di Mongrassano) e il presidente di Gias Gloria Tenuta, a tenere un saluto sarà il presidente Confindustria Cosenza Perciaccante, quindi la visita aziendale da parte del Capo dello Stato. Successivamente Mattarella raggiungerà Castrovillari per incontrare i vertici aziendali di Assolac/Granarolo, la cooperativa leader in Calabria per la raccolta e commercializzazione del latte vaccino: anche qui ci sarà una visita allo stabilimento e quindi, all’interno dello stabilimento ci sarà la cerimonia ufficiale per la Festa del lavoro e dei lavoratori, con gli interventi programmati del presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante, che aprirà i lavori, del presidente di Granarolo Gianpiero Calzolari, del rappresentante aziendale dei lavoratori Gaetano Piraino, del ministro del Lavoro Marina Calderone e infine le conclusioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (redazione@corrierecal.it)

