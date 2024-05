Catanzaro, il gruppo Azione: «Tanti proclami ma nessun segnale. La situazione “lavoro” è preoccupante»

l’affondo

CATANZARO «Dopo averlo detto già il primo maggio dell’anno scorso lo ripetiamo oggi: “Tanti proclami ma nessun segnale concreto in questa direzione! La situazione “lavoro” è davvero preoccupante” E l’amministrazione di sinistra (?) a trazione centrodestra Taleritiano che fa? Si spertica in stantii comunicati stampa che inneggiano al Lavoro. Cosa avete fatto cari Fiorita e Talerico per stimolare politiche attive per il lavoro? Cosa avete fatto per contribuire, con gli strumenti disponibili, alla soluzione di drammatiche condizioni dei lavoratori che ormai tali non sono più (S.anna Ospital, Fondazione Betania, Abramo costumer center ecc ecc)? Avevamo proposto in campagna elettorale l’istituzione di un assessorato al lavoro (prospettiva di sinistra) e il duo Fiorita-Talerico di contro istituisce l’assessorato alla Sicurezza (prospettiva tipicamente di destra). Senza considerare che Fiorita proclamava che la sicurezza è una bella parola”… ma anche quella è rimasta una bella parola per l’assessore che riceve indennità senza far nulla a scapito delle “scarsissime” casse comunali. Avevamo proposto un consiglio comunale sulla sanità per affrontare i temi “difficili” della crisi della fondazione Betania e di Villa S Anna”. Ma il prode Bosco è rimasto in silenzio omissivo e oggi non ci ha risparmiato la sua fuffa quotidiana enfatizzando una Task force sul lavoro. Ricordiamo al presidente-assessore che è già in ritardo di due anni sull’istituzione della task force già prevista nelle linee programmatiche e mai realizzata. Così come nulla è stato realizzato di tutte le barzellette raccontate in campagna elettorale. Unico posto di lavoro, molto bene retribuito, garantito finora è stato quello di Presidente del Consiglio, Sindaco, assessori e staff. Un importo milionario che finora è stato capace di realizzare nulla». Così in una nota Valerio Donato, Gianni Parisi, Stefano Veraldi, del gruppo consiliare Azione di Catanzaro.