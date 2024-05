Tutino fa volare il Cosenza ad Ascoli. Vittoria che vale la salvezza

serie b

ASCOLI Vittoria che vale la salvezza per il Cosenza al Del Duca di Ascoli. La squadra di Viali ha battuto la squadra marchigiana grazie a uno splendido gol realizzato da Gennaro Tutino (17esimo centro stagionale) nel finale di primo tempo. Una gara ben giocata dai Lupi, giunti al terzo successo consecutivo, contro un avversario in piena lotta per non retrocedere. Già al 5′ la gara si accende. L’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa per un presunto fallo di mani in area di Camporese. Richiamato al Bar, il direttore di gara rivede la sua decisione. Al 17′ Ascoli ancora pericoloso con un palo colpito di testa da Zedadka. Al 22′ il Cosenza pareggia il computo dei legni con Camporese, sempre di testa. Al 41′ Tutino con un tiro a giro sul secondo palo porta in vantaggio il Cosenza. Nella ripresa l’Ascoli spinge ma la squadra di Viali si difende con ordine. Al 71′ Mazzocchi si fa parare un tiro dal portiere di casa da ottima posizione. All’84’ nuovo rigore assegnato all’Ascoli per un fallo di Marras si Rodriguez, ma anche stavolta richiamato al Var l’arbitro cancella la sua decisione. Finisce qui, il Cosenza raggiunge quota 45 punti in classifica. È può fare festa. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

ASCOLI (3-4-2-1): Vasquez; Vaisanen (37’ st Streng), Botteghin, Mantovani; Falzerano (37’ st Celia), Masini, Di Tacchio, Zedadka; Caligara (29’ st D’Uffizi), Duris (14’ st Tarantino); Nestorovski (14’ st Rodriguez). A disp. Viviano, Bolletta, Giovane, Quaranta, Adjapong, Valzania, Tavcar. All.: Carrera

COSENZA (3-5-2): Marson; Meroni, Camporese, Fontanarosa; Marras, Voca (22’ st Zuccon), Calò, Antonucci (42’ st Cimino), D’Orazio (22’ st Frabotta); Tutino (34’ st Canotto), Forte (22’ st Mazzocchi). A disp.: Lai, Castelnuovo, Gyamfi, Crespi, Viviani, Praszelik, Florenzi. All. Viali

ARBITRO: Piccinini di Forlì

RETI: 41’ pt Tutino

NOTE: Spettatori 8.073. Ammoniti: Vaisanen (A), Falzerano (A), Mantovani (A), Calò (C), Di Tacchio (A), Camporese (C), Zuccon (C), Fontanarosa (C), Meroni (C), Tutino (C).Recuoero: 2pt, 8st.