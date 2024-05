Gli “Affari di famiglia” del clan Calabria-Tundis nel Cosentino, rinvio a giudizio per 29 indagati – NOMI

l’inchiesta della dda

PAOLA Chiuse le indagini, questa mattina si è tenuta la prima udienza preliminare per gli indagati coinvolti nell’operazione denominata “Affari di Famiglia” coordinata dalla Dda di Catanzaro nel mese di maggio (leggi la notizia). Nell’occasione erano state eseguite 37 misure cautelari, ad essere colpiti i clan Tundis e Calabria e due gruppi “satelliti”: tra i reati contestati: l’associazione di tipo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, armi e droga. Ora gli indagati sono 51: tra loro anche Roberto Porcaro, accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.(QUI TUTTI I NOMI). Nell’aula bunker di Catanzaro, la gup ha accolto le richieste di rito abbreviato avanzate dai legali di alcuni indagati e rinviato al mese di luglio per la discussione del pm e delle parti civili. Intorno alle 15 è stato letto il dispositivo riguardante la decisione del giudice che ha rinviato a giudizio tutti gli indagati che hanno optato per il rito ordinario. Per Mattia Garibaldi è stata concessa la messa alla prova.

Gli indagati rinviati a giudizio e che hanno optato per il rito ordinario

Gianluca Ambrosi

Massimiliano Biscardi

Dalvio Bruno

Francesco Alessandro Bruno

Paolo Carbone

Salvatore Caruso

Paolo D’Amato

Francesco De Rose

Giovanni Fiore

Giovanni Garofalo

Michele Iannelli

Francesco Lenti

Giovanni Lenti

Silvestro Lenti

Mario Maiolo

Marco Manfredi

Emilio Mantuano

Vincenzo Nesci

Francesco Oro

Albino Sammarco

Alessio Samà

Claudio Santoro

Andrea Santoro

Alessandro Serpa

Francesco Serpa

Giovanni Tenuta

Francesco Trotta

Michele Tundis

Luca Vommaro Marincola

Gli indagati che hanno scelto il rito abbreviato

Andrea Alò

Gianluca Arlia

Luciano Bruno

Fabio Calabria

Giuseppe Calabria

Pietro Calabria

Raffaele Conforti

Eugenio Filippo

Giuseppe La Rosa

Eugenio Logatto

Luca Mandarino

Gabriele Molinaro

Roberto Porcaro

Vincenzo Senatore

Andrea Tundis

Emanuele Tundis

Federica Tundis

Giovanni Vattimo

Pamela Villecco

Cristian Vommaro

Davide Vommaro

Il silenzio e le omissioni

Alcune presunte omissioni sono finite nell’avviso di chiusura indagini. E’ il caso di un nuovo soggetto finito nella rete degli investigatori che avrebbe reso un verbale di interrogatorio incompleto o comunque “macchiato” dall’assenza di elementi utili alle indagini. L’indagato avrebbe contribuito «ad eludere le investigazioni dell’autorità, omettendo di riferire ai Carabinieri di Paola, nel corso del verbale di sommarie informazioni che gli autori dell’atto intimidatorio al villaggio Bahjia di Paola erano un soggetto con le braccia tatuate» ritenuto vicino al clan Tundis mentre «un altro individuo di sesso maschile vicino alla famiglia Calabria». L’episodio appena citato non è l’unico che ha catturato l’attenzione di chi indaga. In un’altra occasione, un altro indagato «aiutava i responsabili del fatto a eludere le investigazioni dell’autorità, omettendo di riferire ai Carabinieri di Paola, nel corso del verbale di sommarie informazioni di aver ricevuto una richiesta estorsiva da parte di Andrea Tundis». Secondo l’accusa, «consapevole della caratura mafiosa dei sospettati, attraverso l’omertà, agevolava l’attività del sodalizio mafioso, aiutandolo a sottrarsi alle indagini e ad accrescere la sua aura di impunità e conseguentemente la forza di intimidazione».

(f.benincasa@corrierecal.it)

