Primo Maggio, Occhiuto: «Solidarietà a Giorgia Meloni vittima di insulti sessisti»

il messaggio

CATANZARO “Solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vittima di insulti sessisti squallidi e indecenti. Condanna contro chi usa un palco convocato per l’1 maggio per attaccare in modo vergognoso una donna più che un politico. Ci aspettiamo una ferma condanna anche da sinistra”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

