San Francesco di Paola, Occhiuto accende il cero votivo: «Dai forza ai calabresi e a me»

la ricorrenza

PAOLA «Accesa la Lampada votiva in onore di San Francesco di Paola, patrono della Calabria. C’è tanto ancora da fare per costruire una nuova Calabria. San Francesco, dai la forza ai calabresi, e soprattutto a chi tra loro ha più responsabilità perché li guida, di costruire la nuova Calabria senza farsi prendere dalla tentazione dello scoraggiamento e della rassegnazione. Dai ai calabresi la forza di combattere come tu hai fatto contro il male, contro il male dell’insipienza, della diffidenza, della delusione che nulla fa cambiare». Così su facebook il presidnete della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

