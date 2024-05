Depurazione per i comuni costieri, l’ok della Giunta all’atto di indirizzo

il piano

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, ha approvato l’atto di indirizzo riguardante gli interventi da programmare per l’efficientamento e la rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani. Gli interventi previsti dall’atto approvato nascono anche dalla necessita di definire azioni analoghe a quelle già attuate negli anni scorsi e nei primi mesi del 2024, quando, insieme ad Arpa Calabria e ad Azienda Calabria verde, è stata avviata una campagna di indagine e monitoraggio finalizzata a verificare l’effettivo stato di funzionamento degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei Comuni costieri. L’obiettivo è quello di intervenire in tempo per scongiurare danni ambientali e ripristinare il normale servizio di raccolta e smaltimento delle acque reflue. L’attività rientra in quelle svolte dalla Regione per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente rivolta, in maniera particolare, agli impianti di depurazione e fognari ricadenti nei Comuni costieri. Con lo stesso atto deliberativo, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la salute pubblica e danni all’ambiente, si dà mandato al Dipartimento regionale Territorio e Tutela dell’ambiente di procedere all’approvazione di un piano operativo per l’individuazione degli interventi prioritari.