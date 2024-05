«Sugli asili nidi si conferma l’attenzione del governo»

l’intervento

ROMA “Siamo soddisfatti per il lancio di un nuovo bando Pnrr da 734 milioni per incrementare e riqualificare gli asili nido in Italia. Un’iniziativa fortemente sostenuta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che si inserisce nel più ampio contesto di politiche volte a sostenere le famiglie, promuovendo la natalità e supportando il lavoro femminile attraverso un’infrastruttura educativa di qualità”. Lo dichiara in una nota il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione istruzione a Palazzo Madama, Mario Occhiuto. “Il bando riflette l’attenzione del nostro governo verso le necessità delle nuove generazioni e l’aiuto alle famiglie, dimostrando l’efficacia di una gestione oculata e proattiva delle risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con questa iniziativa, riaffermiamo il nostro impegno a garantire che ogni bambino abbia accesso a servizi educativi di alta qualità fin dai primi anni di vita. Il nuovo bando è il risultato di una sinergia efficace tra il governo e i comuni, facilitata da procedure semplificate che hanno significativamente ridotto i tempi necessari per la progettazione e l’appalto dei lavori. Con misure come questa, dimostriamo che l’azione politica può tradursi in benefici concreti per i cittadini, specialmente per i più piccoli e le loro famiglie”, conclude.

