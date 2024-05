Hamas: «Accettiamo il cessate il fuoco». Israele: «È un trucco»

la guerra

ROMA Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas, ha avuto una telefonata con il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, e con il ministro egiziano dell’intelligence, Abbas Kamel, e li ha informati «dell’approvazione da parte del movimento Hamas della loro proposta riguardante l’accordo di cessate il fuoco». Lo si legge in un comunicato di Hamas. Un funzionario di Hamas ha affermato che «la palla è ora nel campo di Israele», senza ancora alcuna risposta da parte del governo israeliano. Nei giorni scorsi Israele aveva sottolineato di non essere sulla stessa lunghezza d’onda di Hamas riguardo all’accordo, e aveva invece chiarito che intendeva invadere Rafah, nel sud di Gaza. E mentre i palestinesi festeggiano spontaneamente per le strade di Gaza, da Israele arrivano notizie in contrasto con quanto affermato da Hamas. «Hamas non ha accettato l’accordo. E’ il loro solito trucco». Lo ha detto il ministro dell’Economia israeliano Nir Barkat incontrando a Roma la stampa italiana e restando in contatto diretto con il governo in Israele.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato