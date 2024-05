«Sull’ospedale di Polistena serve chiarezza. Piana di Gioia Tauro sottodimensionata per posti letti»

Sanità

REGGIO CALABRIA Il gruppo del Pd in Consiglio regionale della Calabria, su iniziativa del consigliere Giovanni Muraca, presenterà un’interrogazione a risposta scritta al presidente della giunta e commissario ad acta per il piano di rientro dal debito sanitario per avere chiarezza sul futuro dell’ospedale di Polistena. «Anche dopo la partecipata manifestazione popolare di sabato scorso – afferma Muraca – è doveroso che si faccia chiarezza sul futuro del nosocomio che, al momento, riesce a funzionare soltanto per la grande generosità dei medici in servizio che si sottopongono a turni massacranti per sopperire alle ormai ataviche carenze di organico. Complessivamente – aggiunge – il territorio della Piana di Gioia Tauro è sottodimensionato in termini di posti letto. In questa fase non si riesce a mantenere neanche il rapporto di tre posti letto per mille abitanti, che in realtà dovrebbe essere aumentato, e la situazione non migliorerebbe neanche con la costruzione dell’ospedale di Palmi se dovessero essere cancellate le nuove strutture».

