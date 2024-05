Vibo, il centrodestra presenta Cosentino. «Sarà un ottimo sindaco» – FOTO

verso il voto

VIBO VALENTIA Arrivano a poca distanza di tempo l’uno dall’altro: Maria Limardo, sindaca uscente di Vibo, questa volta è in prima fila a fianco di Roberto Cosentino, il candidato del centrodestra per le prossime comunali di Vibo. Passa un po’ di tempo e arrivano anche i “big” di Forza Italia: il deputato Giuseppe Mangialavori, il coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, la vicepresidente della giunta e candidata alle europee Giusi Princi. Ultimo ad arrivare il governatore Roberto Occhiuto. «Mi dispiace perdere un dirigente così bravo, uno dei migliori» afferma il governatore. «Con lui ho lavorato molto bene per due anni e mezzo, molte delle soluzioni messe in campo dalla Regione sono anche per merito suo. Mi dispiace un po’ farne a meno, ma sono contento perché sarà il sindaco di Vibo Valentia».

«Dispiaciuto per la Limardo, ma contento per Cosentino»

«Io credo che la Calabria abbia bisogno di sindaci con delle capacità amministrative» ha aggiunto Occhiuto. «Spesso si è scelto personale politico abituato ai riti della politica e a volte non sempre è stato ad amministrare comuni importanti. A vibo in realtà, mi sono trovato bene con Maria Limardo». Il vicesegretario nazionale di Forza Italia mostra un po’ di rammarico per la mancata ricandidatura della sindaca uscente. «Non è un segreto che io sperassi nella sua ricandidatura perché un sindaco uscente ha diritto a riproporsi. Sono rimasto molto dispiaciuto quando mi ha detto che non voleva proseguire questa esperienza. È vero che non forse non ha trovato attorno a se quell’entusiasmo necessario e di questo ne sono rammaricato. Ma sono contento perché il centrodestra ha tirato fuori dal cilindro un dirigente straordinario come Roberto Cosentino». Fra meno di un mese le elezioni, con il centrodestra che punta a vincere al primo turno. «Decidono gli elettori, io credo che il centrodestra possa in coscienza ritenere di aver proposto ai vibonesi una persona per bene che ha già dimostrato grandi capacità amministrative».





Mangialavori: «Lavoriamo per evitare il ballottaggio»

Un «sostegno incondizionato» a Cosentino anche da parte del deputato forzista Giuseppe Mangialavori. «Abbiamo la consapevolezza che sarà un ottimo sindaco, da domani ci metteremo a lavoro per andare a vincere anche questa volta». Anche per Mangialavori Cosentino si tratta di «un ottimo dirigente. Lo ha dimostrato in questi anni di lavoro alla Regione dove si è fatto apprezzare per le sue qualità professionali e umani». Una coalizione a cui hanno aderito anche Stefano Luciano, lo sfidante della Limardo alle scorse elezioni, e Francesco Bevilacqua con Indipendenza. «Hanno ritenuto la scelta di Cosentino come una scelta buona. Si sono avvicinati a noi e li abbiamo riaccolti per far si che diano il loro contributo». Al deputato non spaventa un eventuale ballottaggio: «Non è scontato che si arrivi e noi stiamo lavorando per vincere al primo turno. Se si dovesse arrivare, dubito che il terzo polo si possa alleare con i progressisti visto che all’interno c’è una compagine che fino a qualche tempo fa ha governato insieme a noi e vedo che ultimamente rivendica quanto di buono fatto in questa amministrazione».







Cosentino: «La legalità sarà il nostro mantra»

«Per me è un momento di gioia e di grande energia» commenta il candidato Roberto Cosentino. «Noi abbiamo messo in piedi un’idea di programma che ha delle direttrici forti e chiare e anche un assetto di governance. Le scelte amministrative contano: un assessorato sarà dedicato alle zone costiere perché abbiano risposte concrete, di prospettiva e che tengano insieme l’unità nella pluralità». Il dirigente della Regione punta anche «al voto di opinione, di chi non sarebbe andato a votare e che invece può vedere incarnato nella nostra proposta qualcosa di nuovo». Da Cosentino anche un rapido commento sull’operazione antindrangheta che stamattina ha coinvolto Vibo e le frazioni vibonesi: «Per noi legalità e trasparenza sono un prerequisito: lo abbiamo detto e sarà un mantra per noi. Prima di fare scelte politiche coraggiose quella è la base per qualsiasi coinvolgimento nell’assise comunale, in giunta e in tutto quello che sarà la gestione amministrativa del comune». Per la presentazione, anche la visita della candidata alle europee e vicepresidente della Regione Giusi Princi: «Per Vibo è una grande opportunità, perché Roberto Cosentino è una figura di alto spessore umano e culturale. Sarà un amministratore tra i più validi della Regione e saprà amministrare al meglio le istanze di Vibo. Oggi abbiamo bisogno di sindaci competenti che riescono a tradurre nel territorio le risorse e che abbiano una leadership riconosciuta e sappiano comunicare con la gente. Tutte virtù che Cosentino ha dimostrato di avere». (Ma.Ru.)

