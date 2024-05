Cosenza, Tutino è il miglior giocatore della serie B del mese di aprile

il riconoscimento

MILANO L’attaccante del Cosenza Gennaro Tutino conquista per la prima volta in carriera il trofeo MVP della Serie BKT per il mese di aprile, premio ideato dal title sponsor BKT e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B. Chiamati a votare, come sempre, i giornalisti dei broadcaster ufficiali del campionato (Sky e Dazn) con la collaborazione di Fabio Tocco ed Emanuele Stivala, founders di “Che Fatica La Vita Da Bomber”. I dati Opta sul rendimento di Tutino nel mese di aprile dicono che i gol segnati sono 4 in 5 presenze con anche 1 assist, per un totale di 358 minuti giocati. Numeri che dimostrano quanto la punta rossoblù sia stata decisiva, avvalorati ulteriormente dalle 5 occasioni create e dai 6 tiri nello specchio: un vero e proprio cecchino. È, inoltre, il calciatore ad aver realizzato più gol in B nel periodo considerato, come pure l’unico ad aver timbrato il cartellino per quattro partite consecutive.

Arrivato a quota 19 gol, conditi da 3 assist in 34 partite disputate finora, Gennaro Tutino è al secondo posto della classifica marcatori della Serie BKT, dimostrandosi uomo chiave nell’ottimo campionato disputato dal Cosenza, con la squadra silana che è giunta a ridosso della zona playoff. Attaccante polivalente, dotato di tecnica e rapidità, Tutino – napoletano di nascita, cosentino d’adozione – è nel pieno della maturità calcistica, forte di un bagaglio d’esperienza già piuttosto ricco tra le fila, fra le altre, di Parma, Salernitana e Palermo, nonché in maglia azzurra nelle nazionali giovanili.