Ryanair punta sul rilancio dell’Aeroporto dello Stretto. «Qui c’è una infinità di opportunità»

REGGIO CALABRIA «Ieri sera ho cenato a Scilla, stamattina ho nuotato nel mare di Reggio Calabria e a giugno trascorrerò le mie vacanze qui, non vedo l’ora». È tornato e progetta di tornare nuovamente in Calabria il Ceo di Ryanair Eddie Wilson, che confessa di essere rimasto affascinato dalla bellezza del mare, su cui vorrebbe andare in barca a vela, e sorpreso dalla scoperta di poter sciare sulle montagne nel periodo invernale.

Wilson torna all’aeroporto “Tito Minniti” sul quale la compagnia aerea ha fatto importanti investimenti. Dopo l’annuncio nel febbraio scorso di un operativo record per la Calabria per l’estate 2024 che include il lancio di una nuova base (oltre 100 milioni di dollari di investimento) a Reggio Calabria e 10 nuove rotte in tutti e tre gli aeroporti calabresi (Lamezia, Crotone e Reggio) per l’estate 2024, il Ceo di Ryanair e il presidente della Regione Roberto Occhiuto hanno fatto sapere che «le interlocuzioni per portare altre novità stanno andando avanti». Per l’aeroporto di Reggio sono 8 le nuove rotte previste, 5 internazionali e 3 nazionali: Barcellona, Berlino, Bologna, Manchester, Marsiglia, Tirana, Torino e Venezia.

Numeri in crescita, si guarda al futuro

«Sono felice di vedere l’aeroporto di Reggio Calabria così vivo dopo tanti anni, fino a due anni e mezzo fa questo aeroporto era morto», ha detto Occhiuto che ha poi aggiunto: «Abbiamo fatto un lavoro molto intenso e complicato. Abbiamo lavorato intensamente per consentire a Ryanair di far diventare quello di Reggio Calabria uno dei suoi aeroporti hub». Tra i progetti c’è quello di un volo per Milano-Bergamo, connesso però alla rimozione della tassa dell’addizione comunale, e poi la possibilità di ospitare una base per la manutenzione degli aeromobili. I numeri dei passeggeri che transitano da e per l’aeroporto dello Stretto sono in costante aumento dopo l’aggiunta delle nuove tratte, un risultato che fa ben sperare e accolto positivamente dalla compagnia aerea che adesso pensa a investimenti futuri: «Qui c’è una infinità di opportunità. È una regione che ha una possibilità di crescita esponenziale», ha affermato Wilson, che su possibili nuove rotte ha spiegato: «Non guardiamo solamente a Milano, guardiamo a una connettività più ampia».

Il Presidente Occhiuto consegna a Wilson la rivista “Meraviglie di Calabria”

La consegna di “Meraviglie di Calabria”

E durante la conferenza stampa Wilson e Occhiuto si sono reciprocamente scambiati dei regali. Il Ceo di Ryanair ha scoperto una targa all’interno dell’aeroporto con su scritto: “Reggio vola con Ryanair. Il presidente Roberto Occhiuto inaugura la base Ryanair“. Mentre il presidente della Regione ha consegnato al Ceo della compagnia un numero speciale e con dedica di “Meraviglie di Calabria”. «Ho regalato a Eddie Wilson una pubblicazione che contiene uno scrigno di bellezze, che è quello della Calabria, un’enciclopedia di tutto quello che di più bello e di straordinario che la regione può offrire».

«La userò per fare le mie prossime vacanze, – ha detto Wilson – prenderò spunti, tornerò qui a giugno ma tornerò anche in futuro. Ho capito che si può addirittura sciare, un’esperienza che voglio fare. Ma in particolare questa rivista mostra quante bellezze ha questa regione, una regione che è difficile da raggiungere in auto, difficile da raggiungere in treno, ma si sposa perfettamente per una low cost, per un viaggio aereo. Adesso che abbiamo creato questa connettività facciamola scoprire sempre a più persone partendo appunto dalle bellezze per continuare a investire e continuare a creare non nuove rotte e anche nuove opportunità lavorative». (m.ripolo@corrierecal.it)

