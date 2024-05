Statale 106, entro l’estate il primo bando da oltre 2 miliardi per il tratto Catanzaro-Crotone

il collegamento

ROMA Si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi decisoria sul tratto Catanzaro-Crotone della Statale 106. Lo rende noto il Mit in una nota. «Con il consenso unanime del territorio – si legge nella nota – è prevista la realizzazione di circa 44 km di strada a 4 corsie da realizzarsi in tempi brevissimi. I lavori della Jonica sono particolarmente attesi dal territorio, fortemente voluti dal vicepremier e ministro Matteo Salvini che ha inserito l’importante collegamento, finanziato per 3 mld di euro, nel Contratto di Programma firmato con Anas». Secondo quanto si è appreso, i primi 2,3 miliardi del tratto Catanzaro-Crotone della Statale 106 saranno banditi entro l’estate, i lavori inizieranno entro gennaio.

Le reazioni

«Sotto l’occhio vigile di Matteo Salvini alla guida del Mit, si è conclusa la conferenza dei servizi determinante per il tratto Crotone-Catanzaro. Un’opera attesa da tempo e che i cittadini chiedevano a gara voce. Si realizzeranno, così, circa 44 km di strada a 4 corsie in tempi rapidi. Un grazie al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per aver incluso questo vitale collegamento della Jonica nel Contratto di Programma con Anas, con un finanziamento di 3 miliardi di euro. Con la Lega l’Italia riparte a tutta velocità».

Così il vice capogruppo della Lega alla Camera, il deputato calabrese Domenico Furgiuele.

«Poche chiacchiere ma fatti concreti per la Calabria. Grazie al lavoro del ministro Salvini è prevista la realizzazione di circa 44 km di strada a 4 corsie in tempi brevissimi. Una decisone importantissima per tutti i calabresi, che ha visto il consenso unanime del territorio, con buona pace di molta sinistra che per anni ha governato (male) condannando la Calabria all’immobilismo. Con Salvini e la Lega al governo si accelera sulla tratta Crotone-Catanzaro, e quindi con i lavori della Jonica: il vicepremier ha inserito l’importante collegamento, finanziato per 3 miliardi di euro, nel Contratto di Programma firmato con Anas. A differenza di altri, lavoriamo fattivamente nell’interesse dei cittadini e del Meridione». Così in una nota la senatrice calabrese della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

«Ancora una volta, l’intervento del ministro Matteo Salvini è stato fondamentale per portare avanti i lavori della Jonica sulla tratta Crotone-Catanzaro che i calabresi aspettavano da tanto. Sapere che in tempi brevi saranno realizzati 44 km di strada a 4 corsie ci fa ben sperare per il futuro di un territorio che grazie alle infrastrutture può finalmente ripartire come merita. Grazie al ministro Salvini e alla Lega per aver inserito l’importante collegamento, finanziato per 3 mld di euro, nel Contratto di Programma firmato con Anas. Si sbloccano i lavori, ripartono i cantieri e la nostra Calabria cresce».

Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.



Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato