Unical e Carabinieri insieme per il rilancio del turismo e la crescita occupazionale

archeonostrum

RENDE Università della Calabria e Arma dei Carabinieri insieme per tutelare il patrimonio archeologico subacqueo della Calabria e trasformarlo in opportunità di sviluppo turistico quindi di crescita occupazionale. Si apre nel segno di una rinnovata sinergia la due giorni “ArcheoNostrum”, il forum su diritto internazionale e politiche di tutela ospitato oggi e domani all’aula “Caldora” del campus di Arcavacata.

Progetto digitale Tech4You

Stamattina le prime sessioni del convegno, aperto dal prorettore vicario Francesco Scarcello che ha rivendicato l’importanza della nascita del nuovo corso di laurea Tecnologia del mare e della navigazione: «È uno degli elementi – ha detto – che compongono una vera e propria task force dedicata al mare e fatta di ricerca, didattica e tecnologica che va dal progetto digitale Tech4You sull’ecosistema dell’innovazione alla convenzione con la Lega navale italiana».

A Mario Maiolo, professore ordinario del dipartimento di Ingegneria dell’ambiente oltre che referente del corso di laurea triennale in Tecnologie del mare e della navigazione, il compito di introdurre i relatori partendo dal generale Pietro Francesco Salsano, comandante della legione carabinieri Calabria: «La collaborazione con l’Arma – ha precisato Maiolo – negli ultimi tre anni ha avuto una ulteriore accelerazione grazie alla sua presenza». Lo stesso Salsano ha ribadito che contro la «dispersione di risorse e competenze dei giovani calabresi che porta a un impoverimento del territorio bisogna puntare sul potenziale del gigantesco patrimonio naturalistico locale. Non dobbiamo pensare solo a trattenere i nostri ragazzi in Calabria ma anche ad attrarne da fuori regione» ha concluso, ricordando le opportunità lavorative stimolate dalla collaborazione con Confindustria («è impensabile che nel 2023 il turismo in Calabria abbia originato solo l’1% del Pil regionale») ma anche offerte dai corpi specialistici come Nas, Nucleo tutela patrimonio culturale e carabinieri forestali.

Le “buone pratiche” Unical

Fabio Bruno, professore ordinario del dipartimento di Ingegneria meccanica energetica e gestionale Unical, ha affermato che «grazie alle nuove tecnologie, le buone pratiche sperimentate ad Arcavacata vengono “esportate” in tutta Europa, dalla Grecia al Montenegro alla Bulgaria».

Mauro La Russa, professore ordinario del dipartimento di Biologia, ecologia e scienze della terra, ha poi introdotto l’intervento di Roberto Petriaggi, decano dell’archeologia subacquea e direttore della rivista Archaeologia Maritima Mediterranea oltre che inventore di un metodo rivoluzionario per “svitare” le statue nei fondali per restaurarle in laboratorio, che ha raccontato le campagne di scavo e i restauri al porto romano di Baia.

Mentre scorre un suggestivo video che raccoglie gli scatti di Francesco Sesso sulle anfore custodite nei mari di Calabria, è toccato infine ad Alessandra Ghelli, funzionario archeologo subacqueo del segretariato regionale del ministero della Cultura per la Calabria, accompagnare l’uditorio lungo un ideale periplo della costa calabrese attraverso i reperti custoditi in fondo al mare: «Il nostro obiettivo, oltre alla mappatura e alla tutela – ha detto – è quello di rendere questo patrimonio fruibile in situ, senza decontestualizzarlo». (euf)