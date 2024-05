Amministrative 2024, 135 comuni al voto – L’ELENCO

Alle urne

CATANZARO Poche ore ancora e la campagna elettorale per il turno delle amministrative calabresi potrà avere inizio. Alle 12 infatti scade il termine entro il quale si potranno presentare le liste in corsa per rinnovare un terzo delle amministrazioni comunali presenti in Calabria. L’8 ed il 9 giugno prossimo, infatti, si vota il 135 comuni calabresi su 404. Alle urne i cittadini di questi centri oltre che per le Europee saranno chiamati ad esprimere la loro preferenza per il candidato sindaco. E nei comuni con una popolazione superiore al 15mila abitanti si tornerà anche a votare, qualora nella prima tornata il candidato non avesse raggiunto la maggioranza, il 23 e 24 giugno. Un’eventualità che riguarda solo quattro realtà calabresi: Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Gioia Tauro e Montalto Uffugo. Per le altre il turno del secondo weekend di giugno sarà determinate per decidere le sorti del proprio comune. La provincia in cui ci sono più Comuni che vedranno i propri cittadini ai seggi è il Cosentino con 65 amministrazioni comunali da definire. Poi il Reggino con 27, segue il Catanzarese (19), il Vibonese (13) ed infine il Crotonese con 11. Il rischio di non vedere un nuovo sindaco c’è a San Luca dove al momento si registrano problemi nella formazione dell’unica lista che si stava formando. La conseguenza sarebbe quella di un commissariamento. E dal commissariamento cercano di uscire due comuni sciolti per infiltrazione mafiosa. Si tratta di Soriano e Portigliola. In entrambi i cittadini sono stati chiamati ad eleggere il nuovo sindaco con il consiglio comunale.

I Comuni in provincia di Catanzaro

Sono 19 i Comuni impegnati nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno prossimi nel Catanzarese. In particolare sono chiamati al voto i cittadini di:

Albi

Amato

Cortale

Fossato Serralta

Gagliato

Gimigliano

Marcedusa

Marcellinara

Miglierina

Motta Santa Lucia

Pentone

Pianopoli

San Floro

San Pietro a Maida

Sellia

Sellia Marina

Sorbo San Basile

Squillace

Zagarise

I Comuni in provincia di Cosenza

Sessantacinque i Comuni coinvolti in questa tornata elettorale nel Cosentino. Si tratta di:

Acquaformosa,

Acquappesa,

Alessandria del Carretto,

Altomonte,

Amendolara,

Aprigliano,

Bianchi,

Bocchigliero,

Buonvicino,

Caloveto,

Castiglione Cosentino,

Cerchiara di Calabria,

Cervicati,

Civita,

Colosimi,

Corigliano-Rossano,

Cropalati,

Crosia,

Diamante,

Domanico,

Figline Vegliaturo,

Firmo,

Fiumefreddo Bruzio,

Frascineto,

Grimaldi,

Laino Borgo,

Laino Castello,

Lappano,

Lattarico,

Longobardi,

Malvito,

Mendicino,

Mongrassano,

Montalto Uffugo,

Montegiordano,

Morano Calabro,

Mottafollone,

Nocara,

Oriolo,

Paludi,

Parenti,

Pedivigliano,

Rocca Imperiale,

Rose,

Roseto Capo Spulico,

Rota Greca,

San Basile,

San Benedetto Ullano,

San Donato di Ninea,

San Giorgio Albanese,

San Marco Argentano,

Santa Caterina Albanese,

Santa Domenica Talao,

Santa Maria del Cedro,

Santa Sofia d’Epiro,

Santo Stefano di Rogliano,

Scigliano,

Spezzano Albanese,

Tarsia,

Terranova da Sibari,

Torano Castello,

Trebisacce,

Vaccarizzo Albanese,

Verbicaro,

Villapiana.

I Comuni in provincia di Crotone

Saranno chiamati al voto anche 11 comuni del Crotonese. Si tratta di:

Belvedere di Spinello,

Caccuri,

Carfizzi,

Castelsilano,

Melissa,

Mesoraca,

San Mauro Marchesato,

San Nicola dell’Alto,

Strongoli,

Umbriatico,

Verzino.

I Comuni del Reggino

Nel Reggino invece dovranno recarsi alle urne 27 Comuni. Si tratta di:

Agnana Calabra,

Ardore,

Bagaladi,

Benestare,

Bivongi,

Bova Marina,

Canolo,

Cardeto,

Cittanova,

Feroleto della Chiesa,

Gerace,

Gioia Tauro,

Laureana di Borrello,

Martone,

Monasterace,

Oppido Mamertina,

Portigliola,

Riace,

Rizziconi,

Roccella Ionica,

San Giovanni di Gerace,

San Lorenzo,

San Luca,

Sant’Alessio in Aspromonte,

Sant’Ilario dello Ionio,

Scido,

Stignano.

I Comuni in provincia di Vibo Valentia

Ed infine si vota anche in 13 del Vibonese. Si tratta di:

Cessaniti,

Drapia,

Mileto,

Mongiana,

Nicotera,

Pizzoni,

Rombiolo,

Simbario,

Sorianello,

Soriano Calabro,

Vallelonga,

Vibo Valentia,

Zungri.

