Vibo Valentia, alimenti privi della tracciabilità. Sequestrati 20 kg di prodotti

l’attività

VIBO VALENTIA Continua l’attività di controllo della Polizia Locale di Vibo Valentia, nella settimana passata, difatti, durante lo svolgimento delle attività mirate al controllo degli illeciti commerciali in Vibo Valentia, con il supporto del personale del servizio SIAN dell’ASP di Vibo Valentia, veniva accertata all’interno di un negozio di ortofrutta la vendita di prodotti alimentari privi della tracciabilità. In particolare la merce di produzione propria veniva esposta sui banchi ai fini dell’immediata vendita la dettaglio. Venivano eseguiti ulteriori accertamenti anche su altre attività commerciali contestando la vendita abusiva su suolo pubblico di prodotti ortofrutticoli in violazione delle norme del CDS. In esito agli accertamenti condotti si procedeva al sequestro di 20 kg di prodotti alimentari di diverso genere, ed alla conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di importo pari a 2mila euro e all’irrogazione delle sanzioni elative all’occupazione abusiva di suolo pubblico per l’importo di 500 euro.