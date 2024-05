Comunali, botta e risposta “ravvicinato” tra Stasi e Straface

l’anteprima

CORIGLIANO ROSSANO Parte ufficialmente la campagna elettorale a Corigliano-Rossano in vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno. Questa sera, alle ore 19.40 su L’altro Corriere Tv (canale 75), si terrà il primo confronto pubblico tra i due candidati a sindaco Flavio Stasi e Pasqualina Straface che, di fatto, inaugureranno la campagna elettorale dei contenuti all’Eco in Diretta, il talk condotto da Marco Lefosse.

Dopo la notizia legata alla ricusazione della candidatura di Domenico Piattello giudicato incandidabile dalla commissione elettorale, la partita per le prossime competizioni elettorali sarà quindi a due. Entrambe i candidati si confronteranno per la prima volta – pubblicamente – sui grandi temi e ci offriranno la loro visione di città per il prossimo quinquennio 2024-2029. In precedenza i due avevano più volte rifiutato il confronto, anche quando non ricoprivano le attuali cariche pubbliche.

In queste primo faccia a faccia si discuterà delle grandi questioni per cercare di comprendere quali indirizzi guideranno la programmazione e le proposte che a breve i candidati presenteranno agli elettori. Volutamente tralasciate – per ora – le vicende squisitamente amministrative e gestionali che troveranno ampio spazio nei successivi confronti.

Si parlerà di porto e dell’investimento del colloso Baker Hughes, di Enel e del futuro della centrale, di agricoltura, occupazione e dell’annosa questione relativa al progetto della Statale 106 nel tratto che interessa proprio Corigliano-Rossano. Questo primo, atteso confronto arriva dopo settimane concitate. Tante le frecce scoccate da entrambi gli schieramenti in vista della campagna elettorale mostrando, a carte più o meno scoperte, i tratti salienti di quella che sarà una competizione vivace e intensa.