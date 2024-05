Talerico da domani ufficialmente in Forza Italia. Effetti (anche) sul Comune di Catanzaro?

“manovre” politiche

CATANZARO È indetta per domani pomeriggio, in un noto hotel di Gizzeria, la conferenza stampa per ratificare l’adesione del consigliere regionale calabrese, Antonello Talarico, al partito azzurro, adesione anticipata nelle scorse settimane dal Corriere della Calabria. L’ufficializzazione era attesa da giorni, da quando Talerico era tra i presenti alla recente convention di Forza Italia con i leader Antonio Tajani. Talerico, che era stato candidato alle Regionali del 2021 con Forza Italia ma non era stato eletto in prima battuta, entrando poi in Consiglio regionale in aula dopo aver vinto il ricorso contro Valeria Fedele, attualmente è iscritto al gruppo misto a Palazzo Campanella ma comunque siede tra i banchi della maggioranza di centrodestra che sostiene l’attuale governatore Roberto Occhiuto. Dopo essere rientrato in Consiglio regionale optando per il Misto, Talerico era entrato in Noi Moderati, di cui è stato commissario regionale fino alla decisone del leader Maurizio Lupi di nominare commissario di Nm Pino Galati nel momento in cui maturava l’adesione di Talerico a Fi. All’incontro con i giornalisti domani parteciperanno i coordinatori provinciali di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, rispettivamente Marco Polimeni, Sergio Torromino, Michele Comito; interverranno il coordinatore regionale di Forza Italia e deputato Francesco Cannizzaro, e il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale del partito.

Effetti sul Comune di Catanzaro?

L’adesione di Talerico consente a Forza Italia di riequilibrare la propria rappresentanza in Consiglio regionale – sette i consiglieri attuali, tra cui anche il governatore Occhiuto e l’assessore Gallo – dopo l’’addio di Katya Gentile, a sua volta ora al Misto: inizialmente il gruppo di Forza Italia, che resta il più numeroso a Palazzo Campanella, aveva 8 componenti, tra questi c’era anche Giuseppe Mattiani, passato alcuni mesi fa alla Lega, ma anche l’addio di Mattiani è stato compensato con l’ingresso in Fi di Salvatore Cirillo. Ma l’ingresso di Talerico ha anche un altro importante risvolto politico, che investe il Comune di Catanzaro: Talerico infatti è anche consigliere comunale nel capoluogo calabrese ma a Palazzo De Nobili, con la sua area “forte” di sette consiglieri comunali, fa parte della maggioranza che sostiene il sindaco Nicola Fiorita, eletto con il centrosinistra. Cosa cambierà dunque . se cambierà qualcosa – al Comune di Catanzaro, dove Forza Italia è all’opposizione con la sigla Catanzaro Azzurra della quale fa parte Polimeni? (c. a.)

