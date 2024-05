Il 24 maggio la “Giornata della memoria lametina delle vittime innocenti di ‘ndrangheta”

la ricorrenza

LAMEZIA TERME Nella ricorrenza del 24 maggio, “Giornata della Memoria Lametina delle Vittime innocenti di ‘ndrangheta”, alle ore 10:00, presso il quartiere Miraglia di Sambiase, si terrà un momento di commemorazione organizzato dal Comune di Lamezia Terme in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale. «Un’occasione di condivisione cittadina, – si legge in una nota – per una riflessione attenta, una presa di coscienza e un impegno collettivo. La presenza degli studenti delle scuole lametine, con la loro vivacità e speranza per il futuro, sarà un elemento fondamentale della giornata, ricordandoci l’importanza di educare le nuove generazioni ai valori della legalità e della giustizia. Durante la cerimonia, avremo l’opportunità di ascoltare testimonianze, interventi delle istituzioni e delle autorità locali e contributi degli stessi studenti, che con le loro voci renderanno omaggio a chi ha perso la vita a causa della violenza mafiosa. Sarà un momento toccante per riaffermare il nostro impegno a costruire una comunità più sicura e unita. Sarà un’opportunità per commemorare insieme le vittime innocenti e ribadire la volontà di combattere la ‘ndrangheta, promuovendo una cultura di pace e legalità».

