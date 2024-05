Droga dalla Spagna alla Calabria, un arresto a Catanzaro. In cinque indagati per spaccio e favoreggiamento

il fatto

CATANZARO I finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale – Ufficio GIP/GUP- di Lamezia Terme su conforme richiesta della Procura della Repubblica alla sede nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di essere dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento giudiziario costituisce l’epilogo di complesse indagini di polizia giudiziaria svolte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme tra il mese di ottobre 2022 ed il mese di giugno del 2023. Le attività investigative ebbero origine a seguito di una segnalazione pervenuta alla Guardia di Finanza, inviata dal Servicio de Vigilancia Aduanera spagnolo, che aveva informato di aver sequestrato il 18 febbraio 2022 un pacco destinato in Italia rinvenuto il giorno precedente dal personale di sicurezza di una ditta di trasporti di Coslada (Madrid), contenente tre chilogrammi di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e MDMA, metilenediossimetamfetamina, comunemente detta ecstasy).

Altri cinque indagati

I riferimenti di mittente e destinatario, tuttavia, non consentivano di individuare immediatamente i soggetti interessati dalla spedizione, ma i finanzieri sono comunque riusciti ad individuare nel destinatario dell’ordinanza il mittente e nel di lui figlio colui il quale avrebbe dovuto ricevere il pacco. Sono state quindi avviate le opportune indagini sotto il coordinamento del Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, dalle quali è emerso che il soggetto tratto in arresto si riforniva stabilmente di droga dalla Spagna e nel dicembre del 2022 le fiamme gialle, dopo aver monitorato un suo viaggio a Madrid, al suo rientro lo sorprendevano con oltre un chilogrammo di marijuana. Nell’ambito dello stesso procedimento penale sono altresì indagati altri due soggetti per il reato di spaccio e tre persone, acquirenti di stupefacenti presso la persona sottoposta a misura cautelare, per favoreggiamento personale, in quanto queste ultime, chiamate dalla Guardia di Finanza a riferire sui loro rapporti con il presunto pusher, si rifiutavano di rispondere alle domande, aiutando in tal modo gli indagati ad eludere le indagini svolte nei loro confronti. Nel corso delle attività investigative, tra la Spagna e l’Italia sono stati sequestrati complessivi kg. 2,553 di marijuana, gr. 71 di cocaina, gr. 16,00 di hashish, pasticche di “ecstasy” per circa gr. 30. (redazione@corrierecal.it)