Fedez: «Perché dicono che sono in fin di vita?»

IL CASO

ROMA “Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita” scrive Fedez su Instagram. “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi tutti che sto bene – si legge sul social – ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave”. Fedez aveva annullato la sua partecipazione al programma di Alessandro Cattelan, in onda su Rai2, per problemi di salute. Come ha fatto sapere il suo staff è stato al pronto soccorso, ma non è ricoverato.

