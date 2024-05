Ilaria Salis è uscita dalla prigione di Budapest

la decisione

ROMA Ilaria Salis è uscita in mattinata dalla prigione di massima sicurezza di Gyorskocsi utca di Budapest dove era rinchiusa da oltre 15 mesi ed è stata trasferita al domicilio dove sconterà la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della fine del suo processo. E’ quanto ha appreso l’ANSA. “Finalmente abbiamo la possibilità di riabbracciare Ilaria, speriamo che questa sia una tappa temporanea prima di vederla finalmente in Italia”: è il commento all’ANSA di Roberto Salis, il padre dell’attivista milanese.