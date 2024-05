CALCIO E NON SOLO

REGGIO CALABRIA “Il Comune parteciperà all’asta per acquisizione del marchio” della Reggina. Così in una diretta facebook dal terreno di gioco dello stadio “Granillo” il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. “Saremo della partita. Abbiamo tutti i pareri tecnici per farlo. Questo – aggiunge Falcomatà – è l’unico modo per mettere in sicurezza un bene collettivo”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato