Tra un mese in Calabria la riunione ministeriale Commercio

dopo il g7

BARI Si è concluso ufficialmente ieri il vertice G7 di Borgo Egnazia, in Puglia, ma il calendario delle riunioni intergovernative organizzate dalla presidenza italiana è denso di appuntamenti in diverse città del Paese. La prima è in programma tra pochi giorni, dal 27 al 29 giugno, a Trieste, dove si svolgerà la riunione ministeriale dedicata all’istruzione. Una città ponte tra l’Occidente e l’Oriente, ha sottolineato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, in grado di integrare diverse culture, compresa la minoranza slovena. Parteciperà anche l’Unione Africana, nel segno della cooperazione internazionale anche in materia di istruzione. Il 9, 10 e 11 luglio a Bologna e Forlì è il turno della riunione ministeriale dedicata a scienza e tecnologia, mentre il 16 e 17 luglio a Villa San Giovanni e Reggio Calabria si terrà la riunione ministeriale Commercio. Dopo la pausa di agosto, dall’11 al 13 settembre a Cagliari è prevista la riunione ministeriale su Lavoro e occupazione e a seguire, dal 19 al 21 settembre a Napoli si incontreranno i ministri della Cultura dei 7 Paesi. Il 26, 27 e 28 settembre a Siracusa è programma invece la riunione ministeriale Agricoltura, a cui fa seguito, il 2, 3 e 4 ottobre, quella sugli Interni a Mirabella Eclano (Avellino). Alle pari opportunità è dedicata la riunione dei ministri del G7 il 4, 5 e 6 ottobre a Matera, mentre il 9, 10 e 11 ottobre ad Ancona si vedranno i responsabili dei dicasteri della Salute. Inclusione e disabilità sono i temi di discussione il 14, 15 e 16 ottobre ad Assisi e Perugia, e subito dopo, il 18, 19 e 20 ottobre, a Napoli si vedranno i ministri della Difesa. Il 24 e 25 ottobre a Pescara è in programma la ministeriale Sviluppo, il 3, 4 e 5 novembre a Genova si affronteranno le questioni dello Sviluppo urbano sostenibile a Genova, mentre il 13, 14 e 15 novembre a Firenze si incontreranno i ministri del Turismo. Da confermare, infine, una riunione ministeriale dedicata agli Esteri, che dovrebbe svolgersi a Fiuggi. (Enu / Dire)