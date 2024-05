Giulio Cadeo è il nuovo capo allenatore della Myenergy Reggio Calabria

basket

REGGIO CALABRIA La Myenergy Reggio Calabria ha annunciato che Giulio Cadeo è il nuovo Head Coach dei neroarancio. Nato nel 1963, Giulio Cadeo si forma cestisticamente nella sua città d’origine: la formidabile Varese che domina la pallacanestro italiana a partire dagli anni 70/80. Cresciuto tra la Ignis e la Mobilgirgi, Cadeo percorre tutta la trafila nel settore giovanile bosino degli anni d’oro e inizia appena diciassettenne la carriera da giocatore professionista. Dal 1991 riveste il doppio ruolo di giocatore e Capo Allenatore e responsabile per dieci anni del settore giovanile della Pallacanestro Mina. Nel decennio successivo è Head Coach al basket ValCeresio fino all’anno 2000, momento in cui inizia la sua esperienza di Capo Allenatore a Borgomanero in B1. Dalla stagione 2001-2002 Coach Cadeo è alla Pallacanestro Varese come Head Coach dei Cadetti e Responsabile del Settore Giovanile, esperienza in cui raggiungerà negli anni successivi lusinghieri risultati a livello nazionale. Nelle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 è Capo Allenatore della prima squadra della Pallacanestro Varese in serie A1 e per diversi anni a seguire, allenatore tra la Serie A e la Serie B della pallacanestro italiana: Varese, Chieti, Firenze, Castelfiorentino, Montichiari, Matera, Ruvo di Puglia, Corato, Trani.

La carriera di allenatore di Giulio Cadeo è, inoltre, arricchita da significative esperienze come Head Coach della Nazionale azzurra Under 16 e come assistente di Walter De Raffaele alla Nazionale italiana Under 22. Oggi, l’esperto tecnico lombardo sposa il progetto di rilancio e consolidamento della società del presidente Carmelo Laganà, assumendo non solo il ruolo di capo allenatore ma anche quello di responsabile e coordinatore tecnico dell’intero settore giovanile. L’obiettivo è quello di avviare e perseguire un progetto di ampio respiro dalle solide basi, che sia fondato su percorsi di crescita e formazione tecnica di qualità e valori condivisi e che garantisca un vivaio fatto di cestisti cresciuti sul territorio, serbatoio per la prima squadra e punto di riferimento per tanti giovani talenti.

«Ho sempre avuto grande entusiasmo e passione per il mio lavoro – ha dichiarato coach Cadeo – i colloqui con il Presidente Laganà e il General Manager Vita mi hanno dato rimando della stessa grande passione. L’entusiasmo trasmesso dai massimi dirigenti neroarancio è coinvolgente e, nonostante le mie tante esperienze in ambito cestistico, mi dà una spinta maggiore a fare bene. Sposo in pieno il progetto ambizioso della Viola e non vedo l’ora di iniziare il mio lavoro per la storica società reggina».

Il presidente Carmelo Laganà e il general manager della Myenergy Fortunato Vita dichiarano la propria soddisfazione per la scelta tecnica e affermano di aver puntato su un allenatore di significativa esperienza e grandi qualità tecniche e umane, non solo per il ruolo affidatogli di Head Coach, ma anche per la gestione e il coordinamento tecnico del settore giovanile, fulcro dell’ ambizioso progetto neroarancio».

