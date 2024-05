L’addio al calcio di Ranieri e il saluto del Catanzaro: «Bandiera della nostra squadra»

il personaggio

CATANZARO Ieri sera l’addio al Cagliari e al calcio in occasione dell’ultima partita di seria tra la compagine sarda e la Fiorentina. «Tutto bellissimo – ha detto l’allenatore in sala stampa alla fine della partita – sono stato io che ho detto all’arbitro di iniziare la partita perché gli applausi non finivano più. Una giornata bellissima: sono grato a tutti. Dove sono stato mi hanno apprezzato: sono contento di questo». Ripensamenti? «Il presidente mi ha chiesto di ripensarci – ha detto – i ragazzi erano increduli. Ma ho deciso: è stato un sogno meraviglioso. Che cosa farò da domani? Vi leggerò», ha detto rivolto ai giornalisti.

Prima della partita il Catanzaro calcio, squadra in cui Raniera ha giocato 8 stagioni (con record di presenze), con il suo presidente Floriano Noto, ha diramato una nota per ringraziare la sua vecchia gloria. «Anche l’Us Catanzaro 1929 – riporta il club – appresa la notizia dell’addio al calcio di Claudio Ranieri, intende ringraziare il tecnico per il contributo che, da calciatore, ha dato ai colori giallorossi e, più in generale, per il suo essere uomo di calcio capace di incarnare, a fondo, i veri valori dello sport. “Resta una bandiera della nostra gloriosa società – ha affermato il presidente Floriano Noto – un idolo per i tifosi delle Aquile tanto che, mi piace ricordarlo, il Comune di Catanzaro ha deciso, nel 2016, di conferirgli la cittadinanza onoraria. Il giusto tributo ad un uomo legato da un affetto sincero verso la nostra squadra e la nostra terra e che ha il record di presenze in serie A con la nostra maglia. Grazie Claudio – conclude il presidente Noto – a nome non soltanto della società che presiedo ma anche di tutti i sostenitori dei giallorossi che ti portano sempre nel cuore». (redazione@corrierecal.it)

