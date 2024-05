Verso il voto

CATANZARO Domani, lunedì 27 maggio, la segretaria del Pd Elly Schlein è in Calabria per la campagna elettorale delle Europee. La giornata in Calabria della leader dem prevede: alle 11, a Lamezia Terme, un incontro privato alla Comunità Progetto Sud, guidato da don Giacomo Panizza; alle 12.15, a Catanzaro, una visita al Centro calabrese di solidarietà, in via Abruzzi al numero civico 38; alle 15, a Corigliano-Rossano, un incontro al cinema San Marco, in via Aldo Moro presso lo scalo di Rossano. In serata Schlein concluderà a Reggio Calabria il suo tour elettorale, con un comizio in piazza Camagna alle 19.30.

