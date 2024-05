Giallo delitto Onorato, spunta una lettera top secret

La vicenda

PALERMO È stato sentito fino a tardi, ieri sera, negli uffici della Squadra mobile di Palermo, un amico avvocato di Angelo Onorato, l’imprenditore 55enne trovato senza vita nella sua auto, una Range Rover, in una bretella di Viale Regione Siciliana a Palermo. L’uomo, marito della eurodeputata Francesca Donato, che ha trovato il cadavere, aveva una fascetta stretta attorno al collo. E’ stato lo stesso legale, come sembra, a presentarsi agli investigatori, per dire di avere ricevuto tempo fa una lettera dallo stesso Onorato. Top secret il contenuto della lettera. Ma pare che parlasse di qualche problema economico per dei contenziosi con alcuni debitori. Ieri mattina Onorato avrebbe avuto un appuntamento di lavoro con un uomo tra Carini e Capaci (Palermo). Alle 14.30 la macabra scoperta della moglie e della figlia di Onorato.

