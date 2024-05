Tridico: «Speranza alla Calabria dando priorità alla sanità e non al Ponte sullo Stretto»

l’agenda politica

LAMEZIA TERME Le elezioni europee sono importanti «per rilanciare la Calabria, per rilanciare il Sud, per dire che l’autonomia differenziata è una legge vergogna di questo governo che vuole dividere il paese in un’Europa unita, cosa che è un ossimoro in sé». Così l’economista calabrese Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps, candidato alle Europee come capolista del Movimento 5 Stelle nel collegio Sud, all’inaugurazione della sede del gruppo territoriale pentastellato di Lamezia Terme. Secondo Tridico «bisogna dare una speranza di futuro alla gente di questa regione, speranza fatta di voglia di riscatto, fatta di priorità politica che deve essere data alla sanità piuttosto che al Ponte sullo stretto, deve essere data alla viabilità interna piuttosto che agli obiettivi faraonici di Salvini, deve essere data al triangolo che collegherebbe Bari, Napoli e Reggio Calabria all’interno di un Meridione che vuole crescere con uno sviluppo locale fatto di investimenti e di lavoro». Tridico contesta «un’idea di Europa che deve tornare all’austerità attraverso il patto di stabilità firmato da Giorgetti e Meloni, che costringe il nostro Paese a una riduzione di 13 miliardi di euro all’anno in più che porteranno a spendere meno in sanità, nei trasporti, nella scuola. Esattamente ciò che ha fatto scappare in questi anni, proprio da questa città, da Lamezia, tantissime persone, perché lo spopolamento di cui anche Lamezia soffre è frutto di una mancanza di servizi».

«No al gioco delle tre carte del governo»

Tridico rileva inoltre che «oggi abbiamo un governo che toglie qualcosa ai Comuni e dice allo stesso tempo che i fondi del Pnrr sono aumentati: fanno il gioco delle tre carte. A gennaio del 2025 dovrà essere riconfermata la riduzione del cuneo, quindi dovranno trovare le risorse e cominciano a trovarle riducendo spese per i Comuni e facendo credere che quei fondi vengono ricoperti con fondi già dovuti al Pnrr. Veramente una cosa incredibile». Con riferimento al reddito di cittadinanza, per Tridico «il governo si è comportato in modo molto cinico facendo anche qui un discorso antimeridionalista. Non dimenticherà mai qualche anno fa, nel 2020, quando un giornale quotidiano di destra, del Nord, titolava contro di me, contro Giuseppe Conte, contro il governo di allora definendolo “il governo dei terroni”, metteva in prima pagina anche Mattarella, lo ricorderete? Oggi – continua il candidato M5S alle Europee – mi sembra che ci sia un governo a trazione nordista: io non ho nulla contro il Nord ma dovremmo ricordare loro che gran parte del residuo fiscale è costruito dai soldi, dal lavoro e dai sacrifici dei nostri amici, parenti, fratelli e sorelle meridionali».

Le future elezioni a Lamezia

Un passaggio infine sulle future elezioni comunali di Lamezia Terme e sulla possibilità di un “campo largo” con il Pd: «Lamezia – sostiene Tridico – è un centro importante, lo si vede anche dalla sua vivacità. Le elezioni saranno locali ma saranno un passaggio fondamentale. Noi abbiamo sempre creduto nelle convergenze sulla base dei temi e i nostri temi sono molto chiari. Noi chiediamo tre cose principalmente: la giustizia sociale, la giustizia ambientale e la legalità. Quest’ultima a Bari ha creato qualche problema di convergenza. Se ci sono tutte e tre queste condizioni noi andiamo insieme». (a. c.)

