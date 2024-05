Arrestato per droga, cinquantenne di Diamante torna in libertà

la decisione

Si è svolta, nel primo pomeriggio di oggi, presso il gip di Paola, l’udienza di convalida dell’arresto di un cinquantenne di Diamante, sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa specie. L’uomo, difeso dall’avv. Francesco Liserre, lo scorso sabato, subiva una perquisizione domiciliare, da parte dell’Unità Cinofila dei Carabinieri di Vibo, supportata dai militari di Diamante e coadiuvata dal noto cane Batik. A seguito della stessa, i Carabinieri rinvenivano quantitativi notevoli di hashish e marijuana, unitamente a cocaina, oltre a bilancino di precisione, sostanze da taglio, coltelli per la suddivisione della sostanza e materiale per il confezionamento. Il diamantese veniva, pertanto, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida celebratasi, oggi, dinanzi al gip di Paola al quale, l’avv. Liserre, produceva indagini difensive finalizzate a ridimensionare, sensibilmente, l’assunto accusatorio e a dimostrare l’uso esclusivamente personale da parte dell’indagato. Il gip, a seguito di una lunga camera di consiglio, ha disposto l’immediata liberazione del diamantese, prescrivendogli il solo obbligo di presentazione ai Carabinieri.