La Camera del Lavoro di Crotone compie 110 anni, giovedì le celebrazioni

la ricorrenza

CROTONE La Camera del Lavoro di Crotone compie 110 anni. Una realtà sindacale che attraversa la storia della città, che è insieme agricola e industriale: sfogliano capitoli importanti di lotte, battaglie e iniziative radicate in questo angolo di Calabria è possibile leggere le trasformazioni del Mezzogiorno soprattutto in età repubblicana. La Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo e la Camera del Lavoro di Crotone organizzano una giornata di iniziative e dibattiti in occasione dell’evento che si terrà giovedì 30 maggio a partire dalle 15.30 in piazza della Resistenza a Crotone sul tema “Dalla parte dei lavoratori, ieri come oggi”. Le celebrazioni saranno aperte con l’inaugurazione della mostra fotografica, dei gazebo informativi dove sarà possibile firmare per i quesiti referendari promossi dalla Cgil. La prima tavola rotonda sul tema “La storia della Cgil di Crotone, dialogo e riflessioni sul movimento operaio di ieri e di oggi”, è prevista per le 16.30. Moderati dalla giornalista Maria Rita Galati, discuteranno: Enzo Scalese, segretario generale della Cgil Area Vasta CZ-KR-VV; Gaetano Leonardi, curatore della mostra fotografica; Mattia Gambilonghi, ricercatore della Fondazione Giuseppe Di Vittorio; Vincenzo Voce, sindaco di Crotone; Fausto Durante, autore di “Lavorare meglio, vivere meglio”, segretario generale Cgil Sardegna. La seconda tavola rotonda, in programma per le 18, sarà incentrata sul tema “Guardando al futuro, dibattito su bonifiche, infrastrutture e sviluppo. Ne discutono: Enzo Scalese, segretario generale della Cgil Area Vasta CZ-KR-VV; Mario Spanò, presidente Confindustria Crotone; Francesco Pellegrini, presidente Confartigianato Imprese Crotone; Giovanni Ferrarelli, direttore di Confcommercio, Area Centrale Catanzaro-Crotone-Vibo; Angelo Sposato, segretario generale Cgil Calabria; Vincenzo Voce, sindaco di Crotone. L’iniziativa sarà conclusa dal segretario confederale della Cgil Luigi Giove. Dopo la consegna dei riconoscimenti, è previsto un intrattenimento musicale a cura dei “Shining Voices – Emozioni Gospel”.

