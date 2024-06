Morti due maestri di sci, lutto nel mondo degli sport invernali

il fatto

Due alpinisti valdostani sono morti in un incidente di montagna mentre erano impegnati sulla cresta che divide le pareti est e nord dello Zerbion. Le vittime sono Jean Daniel Pession, maestro di sci, ed Elisa Arlian, maestra di sci di fondo, entrambi di 27 anni. L’intervento dell’elisoccorso era scattato in seguito al loro mancato rientro.

I corpi dei due alpinisti sono stati avvistati dall’equipaggio dell’elicottero della Guardia di finanza dotato di apparecchiatura per il rilievo di segnale di telefonia mobile cellulare e recuperati, purtroppo senza vita, lungo la parete nord. Il medico a bordo dell’elicottero Sa1 ha constatato il decesso.

Le ricerche erano partite dalla segnalazione di non rientro ed hanno richiesto l’impiego di tre velivoli: Sa1, Sa3 (con equipaggio misto Soccorso alpino valdostano e Corpo valdostano dei vigili del fuoco) e Guardia di Finanza-Sagf. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia.



Mondo degli sport invernali azzurri è in lutto

Il mondo degli sport invernali azzurri è in lutto per la drammatica morte di Jean Daniel Pession, ventottenne componente della squadra di Coppa del mondo, vittima di un tragico incidente in montagna accaduto sopra Champoluc (Aosta) dove ha perduto la vita anche la fidanzata, Elisa Arlian. Nel corso della carriera, ricorda la Fisi, il valdostano aveva ottenuto i migliori risultati nel 2021, piazzandosi al quindicesimo posto nella classifica finale di Coppa del mondo, mentre ai Mondiali era giunto 22/o a Vars nel 2022. Il presidente della federazione sporti invernali, Flavio Roda, e tutta la Fisi hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia per la tragica disgrazia.

Governo regionale, la Valle d’Aosta perde due giovani figli

“La Valle d’Aosta perde due suoi giovani figli, professionisti della montagna, innamorati dello sport e della vita. Una tragedia per tutta la comunità valdostana che si stringe intorno ai familiari e ai tanti amici di Jean Daniel e Elisa”. Così in una nota il presidente della Regione, Renzo Testolin, l’assessore regionale allo Sport, Giulio Grosjacques e l’intero governo regionale esprimono “profondo cordoglio” per la morte in un incidente sul Monte Zerbion di Jean Daniel Pession ed Elisa Arlian.