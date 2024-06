Antica Kroton, partono gli scavi nell’area “Gravina”. Investimento da 1,2 milioni di euro

i lavori

CROTONE Ha preso il via nell’area “Gravina” il secondo cantiere nell’ambito della campagna lavori del programma Antica Kroton. Si tratta di uno degli interventi del programma che punta a riscoprire le antiche vestigia magnogreche di Crotone con diversi interventi per un investimento globale di 65 milioni di euro. L’intervento ammonta a 1.200.000 euro e rientra nel cluster 3 del programma. La filosofia del progetto nel suo complesso è quella di valorizzare l’antica polis non solo attraverso i beni archeologici che saranno riportati alla luce ma soprattutto attraverso la narrazione del suo passato. Per questo come elemento di collegamento tra tutti i vari interventi è stato individuato il cosiddetto “nastro narrante” lavorato in bassorilievo e ad incisione inserito nella pavimentazione che si sviluppa lungo tutti i percorsi pedonali. Nello specifico l’intervento che riguarda l’area “Gravina” prevede lavori di scavo e di restauro con l’obiettivo di valorizzare l’archeologia nascosta dalla stratificazione del nuovo tessuto urbano. Nell’area è prevista la realizzazione e messa in opera di segnaletica e apposita cartellonistica descrittiva, informativa (multilingua) sia all’interno del sito che nelle principali arterie di collegamento, impianti di illuminazione ad alta efficienza che sfrutteranno energia rinnovabile ad alta efficienza concepito in maniera tale da facilitare la lettura dell’antico impianto abitativo, re-design urbano per la riqualificazione delle aree contigue al sito: quinte con finalità di mitigazione delle situazioni di degrado lungo i bordi. Ed inoltre la realizzazione di una struttura di copertura compatibile con il sito realizzata con materiali non impattanti e potenzialmente reversibile. Per questi interventi è prevista l’assistenza di archeologo durante le fasi di cantiere e della competente Soprintendenza con la quale verranno individuati nello specifico i singoli interventi. «Ringrazio i componenti dell’Unità Antica Kroton – ha detto il dirigente dell’Unità Speciale Antica Kroton Antonio Senatore – che stanno lavorando con attenzione e professionalità anche considerata la valenza del progetto. Dalla fase progettuale siamo passati alla fase esecutiva che seguiremo con altrettanta attenzione». «Questo è un progetto – ha sottolineato il sindaco Vincenzo Voce – destinato a cambiare il volto della città. Contiamo di aprire nelle prossime settimane altri cantieri di Antica Kroton. L’area Gravina è uno dei progetti dove l’amministrazione curerà anche gli scavi archeologici ed è un intervento comunque collegato ad altre attività che abbiamo in programma». All’apertura del cantiere erano presenti anche il direttore dei lavori Giovanni Procopio, i funzionari dell’Unità speciale Antica Kroton Flora Spagnulo e Giuseppe Tarantino, il presidente della IV Commissione consiliare Domenico Lo Guarro e il presidente della V Commissione consiliare Paolo Acri.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato