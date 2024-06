Cagliari, il dopo Ranieri sta diventando un problema. Spunta l’ipotesi Vivarini

calcio

CAGLIARI Cagliari ancora alla ricerca di un allenatore, a quasi un mese dal via alla nuova stagione con il primo appuntamento al centro sportivo di Assemini fissato per l’8 luglio. La gestione del dopo Ranieri sta diventando un problema: serve un tecnico anche per impostare le prime mosse di mercato, a partire dalle decisioni sui presiti. Anche se è vero che molte squadre in A hanno ancora un punto interrogativo in panchina. Gli obiettivi del Cagliari sono tre: Baroni, Vanoli e Dionisi. Ma sembrano destinati ad altre squadre. Nell’ordine a Monza, Torino e Palermo. Finora certezze non ce ne sono: nessuno dei tre ha firmato. Per Baroni, che non ha rinnovato con il Verona, c’è l’ambizione del salto di qualità: dopo la rottura con Tudor ci starebbe pensando anche la Lazio. E questo lo allontanerebbe sempre di più dal Cagliari. Vanoli sembra già prenotato dal Torino. Idem per l’ex Sassuolo Dionisi, tentato dalla soluzione Palermo. Il divorzio tra Tudor e Lazio rimette da una parte l’ipotesi Juric, uno dei papabili, come Baroni, per la panchina biancoceleste. Addio anche alla possibilità Lucescu jr, emergente tecnico del Paok in Grecia: rimane dov’è. Il Cagliari potrebbe pescare anche dalla B: da Vivarini del Catanzaro a Stroppa della Cremonese. Da risolvere la questione prestiti: il Cagliari non sembra intenzionato a sborsare all’Inter 4 milioni per Oristanio e 9 alla Roma per Shomurodov. Soprattutto per l’uzbeko se ne può riparlare, ma ad altre cifre. Dovrebbe rientrare alla base Veroli dal Catanzaro. Mina ha offerte anche dal Brasile e potrebbe non rinnovare. Interesse e possibili richieste soprattutto per Prati, Dossena e Luvumbo. Incerto anche il futuro di Lapadula e Jankto. Già persi Nandez e Gaetano. Possibili acquisti: accostati al Cagliari Kastanos, centrocampista della Salernitana; Cistana, difensore del Brescia e Semper, portiere del Comoz. Nei prossimi giorni potrebbero essere ufficializzati i rinnovi di Pavoletti e Viola.

