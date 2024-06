Anche dalla Calabria un treno azzurro: «L’unico voto utile è a Forza Italia»

verso le europee

NAPOLI «Siamo una grande forza politica che si candida a svolgere un ruolo importante in Europa. Le regole del gioco in Europa sono completamente diverse: in Europa non contano i partiti italiani, siamo 76 deputati su 720. Tutti insieme non riusciremmo a influenzare le istituzioni comunitarie. In Europa decidono i partiti europei e il più grande è il Ppe, la nostra famiglia politica. E se vogliamo far contare l’Italia in Europa l’unico voto utile è quello a Forza Italia, perché più conta Forza Italia nel Ppe più conta l’Italia in Europa». Lo ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, dal palco di Piazza Matteotti a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del partito. Alla manifestazione hanno partecipato secondo alcune stime del partito forzista 15mila militanti e anche una folta delegazione di Forza Italia Calabria, guidata dal presidente della Regione, e vicesegretario nazionale azzurro Roberto Occhiuto, dal coordinatore regionale del partito Francesco Cannizzaro, con la presenza tra gli altri di Giusi Princi, vicepresidente della Regione e candidata alle Europe nel collegio Sud, e ancora dell’assessore regionale Gianluca Gallo e del vicepresidente del Consiglio regionale Pierluigi Caputo: per la convention di Napoli Forza Italia Calabria ha praticamente prenotato un intero Frecciarossa, «un grande treno azzurro, un’onda di affetto nei confronti di Tajani», ha detto Occhiuto in una storia su Instagram. Dal palco, attorniato da tutti i big, Tajani ha ricambiato ringraziando tutti i governatori di Forza Italia del Sud, da Occhiuto a Schifani, Bardi, governatori di regioni che – ha aggiunto Tajani – «dimostrano che Forza Italia è viva e in salute». E ancora: «Questa è la piazza intitolata a un uomo che è stato ucciso perché combatteva per la libertà. Dedichiamo questa manifestazione a Berlusconi, come lui grande paladino della libertà, abbiamo avuto coraggio dopo tanti anni di tornare in piazza da soli e abbiamo riempito piazza Matteotti, la piazza della libertà. Dedichiamo questa giornata a un campione della libertà, Silvio Berlusconi che ci guarda dall’alto». Infine, Tajani ha evidenziato: «Vogliamo che il governo di centrodestra arrivi fino alla fine di questa legislatura. Saremo sempre leali nei confronti dei nostri alleati, del presidente del Consiglio, di Fratelli d’Italia, della Lega, ma saremo differenti, distinti perché noi siamo Forza Italia, una grande forza cristiana, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista». Quindi la conclusione con il solito sventolio di bandiere tricolori, uno striscione che recita “Tajani come Sinner, sei il numero 1”, e infine per tutti il ritorno a casa per l’ultimo sprint di Forza Italia, che in Calabria vedrà una chiusura elettorale a Reggio domani sera con Occhiuto, Cannizzaro e Princi. (Foto tratta dalla pagina facebook di Gianluca Gallo)

