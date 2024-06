Miglior serie crime dell’anno: premiata “Il Re”, diretta dal regista calabrese Giuseppe Gagliardi

Nastri d’Argento

Ai Nastri d’Argento “Il Re” è stata premiata come Miglior serie crime dell’anno: diretta dal regista calabrese Giuseppe Gagliardi e prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, la serie con Luca Zingaretti nei panni del direttore di un carcere di frontiera vale alla sua protagonista femminile, Isabella Ragonese, il Nastro d’Argento come miglior attrice.

I Nastri, assegnati dal 1946 dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), sono stati consegnati al Palazzo Reale di Napoli, con una cerimonia in grande stile con i protagonisti del cinema e della serialità italiana. «Sono molto contento di questo riconoscimento – dichiara il regista – Voglio condividerlo con tutta la troupe che ha dato cuore e anima a questo progetto».

Il Re è una serie in due stagioni che ha visto il ritorno di Luca Zingaretti sul piccolo schermo con un ruolo inedito, molto lontano dal personaggio di Camilleri che l’ha reso celebre. La prima stagione ha avuto un bel successo di pubblico e critica ed è stata distribuita in 70 Paesi.

Giuseppe Gagliardi, laureato in Lettere all’Università La Sapienza di Roma, con tesi in Storia e Critica del Cinema, fa il suo esordio al cinema nel 2006 con La vera leggenda di Tony Vilar, Selezione ufficiale al Tribeca Film Festival di New York e alla Festa del Cinema di Roma. Nel 2011 scrive e dirige Tatanka, premio miglior contributo artistico al Festival des Films du Monde di Montreal, miglior film straniero al NYIFF di New York e tre nomination ai Nastri d’argento. Dal 2015 al 2019 dirige la trilogia 1992, 1993, 1994, prodotta da Wildside per Sky, Selezione ufficiale alla Berlinale del 2015 e distribuita in più di 100 Paesi. Sempre nel 2015 dirige Non uccidere, prodotto da Fremantle per Rai. Nel 2022 è alla regia de Il Re, serie prodotta da The Apartment per Sky, in Concorso Ufficiale a Series Mania di Lille, a cui segue una seconda stagione, Nastro d’ Argento come Miglior Serie Crime 2024.

Gagliardi ha inoltre realizzato cortometraggi e documentari, tra i quali Doichlanda (2003), Premio della giuria al Torino Film Festival, e Peperoni (2001), Sacher d’argento al Sacher Festival di Roma.

Nella foto Zingaretti e Gagliardi sul set de Il Re (foto Sky da fb)