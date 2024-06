Operazione “Nettuno” in Calabria della Guardia Costiera, sanzioni per 900 mila euro

gli interventi

REGGIO CALABRIA Sono 67 gli illeciti penali riscontrati dalla Guardia costiera calabrese al termine dell’operazione “Nettuno” che ha prodotto, inoltre, sanzioni per 900mila euro. L’attività è stata coordinata dal Centro di controllo ambientale marino della Direzione marittima di Reggio Calabria, e finalizzata a contrastare le azioni illecite a salvaguardia dell’ambiente marino e del territorio. Focus dell’operazione si inserisce in una più ampia operazione nazionale di tutela dell’ambiente promossa dal Comando generale e ha prodotto in Calabria: 1.898 ispezioni, rilevando 67 illeciti penali, 81 illeciti amministrativi, che hanno condotto al sequestro penale di 28 tra attività commerciali e impianti di depurazione di acque reflue asserviti ai comuni ricadenti nella giurisdizione.

I settori maggiormente attenzionati durante l’attività ispettiva sono stati gli impianti di depurazione dei reflui provenienti da insediamenti urbani ed attività produttive di varie tipologie: autolavaggi, stazione di distribuzione carburante, frantoi, impianti di demolizione auto e lavorazione di inerti.

